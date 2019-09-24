В пригороде Челябинска на пожаре погибли три человека

Тела трех человек нашли на пепелище под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 24 сентября, в шестом часу утра от диспетчера 3-го отряда федеральной противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Полетаево-1 Сосновского района.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в комнате внутри жилого деревянного одноэтажного дома 10х10 метров, на площади 15 квадратных метров.

Уже через восемь минут после поступления сообщения о пожаре на место прибыло первое подразделение: огнеборцы незамедлительно развернулись и проложили рукавные линии, газодымозащитники начали разведку.

В 05:25 была объявлена локализация пожара. В течение следующих пяти минут были обнаружены тела троих погибших, двух мужчин и женщины.

После ликвидации возгорания стало ясно, что в результате пожара погибли три человека, личности устанавливаются.

Всего для ликвидации последствий пожара было привлечено 19 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС – 7 человек, 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается сотрудниками Судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

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