Челябинские депутаты поделили кресла

Челябинская городская дума распределила руководящие должности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 сентября, состоялось первое заседания Челябинской городской думы нового созыва. Парламентарии избрали руководство законодательного округа и определились с персоналиями глав пяти утвержденных постоянных комиссий.

Председателем городской думы единогласно избрали Андрея Шмидта, занимавшего до этого пост проректора ЮУрГУ.

Его единственным заместителем станет главврач ГКБ №1 Дмитрий Тарасов.

Поста спикера гордумы и его заместителя депутаты будут занимать на освобожденной основе. А это значит, что прежнее место работы им придется оставить.

Также парламентарии определились с тем, кто возглавит постоянные комиссии. Председателем комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу стал Сергей Селещук. Комиссию по городскому хозяйству и градостроительству возглавил Кирилл Ветхов. Во главе комиссии по социальной политике депутаты поставили Галину Кирееву. Председателем комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству избран Дмитрий Тарасов. Комиссию по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и этике возглавил Александр Галкин.

Таким образом, все руководящие посты в новом составе Челябинской городской думы заняли представители «Единой России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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