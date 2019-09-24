В Челябинске отправили за решетку серийного грабителя пенсионерок

Вынесен приговор грабителю, нападавшему на пенсионерок в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал ранее не судимого 20-летнего жителя Сатки виновным в грабежах.

Установлено, что молодой человек в период с 20 по 30 марта 2019 на улицах Советского района совершал нападения на пенсионерок возрастом от 73 до 85 лет, вырывая из рук пожилых женщин сумки с находящимися в них деньгами на сумму от 6 до 30 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный 4 потерпевшим, составил свыше 62 тысяч рублей.

В апреле 2019 гола злоумышленник задержан сотрудниками полиции, опознан потерпевшими, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подсудимый вину признал в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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