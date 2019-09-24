Южноуральский минздрав нашел новое объяснение падению зарплат медиков

В Челябинской области набирает обороты скандал вокруг зарплат медиков.

Чиновники продолжают отрицать снижение выплат сотрудникам скорой помощи, заявляя о повышении качества и доступности медицины. Впрочем, уже не так ретиво. Зато теперь у них новое объяснение неприятных изменений в платежках подчиненных.

Как уже сообщал «Новый День», недовольство медицинских работников денежными выплатами обострилось вскоре после перехода на новую систему оплаты труда. С начала 2019 года южноуральским медикам увеличили окладную часть, при этом убрали либо вовсе исключили надбавки и стимулирующие выплаты. В результате зарплаты врачей стали меньше на три – десять тысяч рублей. Так, водителям скорой помощи в Сатке надбавки за ночные смены сократили в пять раз – со 100% до 20%. Низкую зарплату получили и те, кто имел доплату за классность и выслугу лет.

Сотрудники учреждения написали коллективное обращение главврачу с просьбой объяснить распределение средств в структуре заработной платы. Примерно в то же время взбунтовались работники ГКБ №6 Челябинска. Здесь врачи не стали дожидаться разъяснений чиновников и трудиться за копейки, а сразу уволились.

Недовольство зарплатами врачей обострилось и в селе Октябрьское. Там из-за низких выплат заявления подписали сразу пять работников скорой помощи, но по итогам переговоров с начальством уволился только один.

В минздраве Челябинской области прокомментировали массовые жалобы медицинских работников. В ведомстве подтвердили, что зарплаты врачей изменились после перехода на новую систему оплаты труда, при этом общая сумма начислений, по данным чиновников, осталась прежней. «Такие меры были введены для того, чтобы медицинский работник мог гарантированно получать более высокий оклад, на который не могут повлиять нестабильные факторы в виде стимулирующих выплат», – говорится в официальном сообщении.

Для урегулирования конфликта в Сатке на станцию скорой помощи в ближайшее время направят рабочую группу. С сотрудниками будут проведены разъяснительные беседы касательно изменений в начислении зарплат, при этом никаких доначислений не ожидается. По сути, медикам попросту предлагают смириться с падением зарплаты. Которому теперь нашли новое объяснение.

«Вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», – заявляют в минздраве. Существенную разницу в объемах заработной платы до и после перехода на новую систему чиновники объясняют неучтенными премиями. «По отдельным сотрудникам имеет факт начисления необоснованных премиальных выплат в 2018 году», – добавляют в ведомстве. Кроме того, по мнению властей, открытие в городе отделения неотложной помощи и прием на работу новых сотрудников снизили нагрузку на работающий медперсонал, что отразилось на размере заработной платы отдельных лиц.

Таким образом, в региональном минздраве уже не отрицают, что, по крайней мере, некоторые медицинские работники, действительно, потеряли в зарплате после перехода к новой системе начисления заработной платы. Однако, похоже, чиновников это ничуть не беспокоит.

Челябинск, Юлия Димова

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