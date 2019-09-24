В центре Челябинска закрасили исторический памятник

Ремонтники продолжают уничтожать исторические здания Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», историческое здание в самом центре Челябинска вновь оказалось в центре скандала.

Напомним, ранее горожане обратили внимание на уничтожение балюстрады на крыше дома по адресу площадь Революции, 1. Тогда подрядчик заверил, что балюстрада будет восстановлена в прежнем виде и продемонстрировали согласованный госкомитетом охраны объектов культурного наследия проект работ по капитальному ремонту здания.

Однако, в итоге на крыше здания появились столбики из пенопласта, лишь отдаленно напоминавшие прежние элементы. И вот теперь – новый виток скандала: ремонтники решили закрасить фасад, хотя законодательство об охране объектов культурного наследия категорически запрещает менять исторический облик фасадов.

«Поверить не могу! Изнасилование дома на Площади продолжается – на этот раз взяли и закрасили исторический фасад! – возмутился координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов. – Все, нет больше вот этой вашей истории. Есть пряничный домик с пластиковыми окнами и балюстрадой из пенопласта. И это после такого внимания, которое общественность и власть уделили ремонту этого дома. Честно, я схватился за голову, когда увидел. Я до сих пор не могу поверить, что это реально происходит. Это же самый популярный челябинский фасад, самый красивый архитектурный ансамбль в городе, в ста метрах от губернатора и мэра... Это сюр!"

Отметим, что ранее общественники уже выступали с протестом по поводу уничтожения исторического фасада, когда подрядчик минобороны закрасил каменный фасад одного из домов по улице Карла Маркса, где сейчас располагаются Челябинский гарнизонный военный суд и военная прокуратура. Тогда (в ноябре 2018 года) госкомитет охраны памятников потребовал восстановить исторический облик здания.

«Что мне делать? Как объяснить людям, что не нужно красить каменную облицовку с красивой исторической патиной? До какого уровня диалога нужно опуститься, чтобы объяснять настолько очевидные вещи?! – возмущается урбанист. – Пожалуйста, давайте отменим парады на Площади Революции, чтобы не доставлять лишнюю боль строившим всё это ветеранам, которые и так живут в аду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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