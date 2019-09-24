Южноуральскую птицефабрику поймали на неучтенных выбросах

Птицефабрику бывшего вице-губернатора Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проведена проверка исполнения ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» требований законодательства при осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обращении отходов производства и потребления. Установлено, что в период с июня 2018 года по январь 2019-го предприятие не имело проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Кроме того, птицефабрика не разработала и не утвердила программу проведения технического обслуживания и осмотра, проверки показателей работы газоочистного оборудования и планово-предупредительного ремонта. По данным прокуратуры, проверка показателей эффективности работы установок очистки газа в 2018 году проведена один раз при предъявляемых федеральным законодательством требованиях не реже двух раз в год. Более того, сведения о результатах планово-предупредительного ремонта не заносятся в паспорт установок очистки газа.

В нарушение правил эксплуатации установок очистки газа реестр газоочистных установок предприятием не ведется. Производственный контроль осуществляется не в полном объеме: не выполняется план-график контроля нормативов предельно допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Мероприятия в периоды наступления НМУ не согласованы с министерством экологии Челябинской области.

По итогам проверки в отношении ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» и ответственного в сфере природоохранной деятельности должностного лица возбуждены административные дела, генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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