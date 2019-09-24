Экс-директор «Гринфлайта» попросил его отпустить

Бывший гендиректор ООО «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, осужденный за обман дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд», просит смягчить ему приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ходатайство о замене срока наказания в колонии общего режима на принудительные работы направлено в Центральный районный суд.

Напомним, в апреле 2018 года экс-гендиректор «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, ранее занимавший пост вице-мэра Челябинска, был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве жилого микрорайона. Следствием и судом установлено, что в 2013-2016 годах Мануйлов заключил ряд невыгодных контрактов, что привело компанию к предбанкротному состоянию.

В результате более 4,3 тысячи дольщиков причинен ущерб на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и частично возместил ущерб пострадавшим. Прокурор запросил для подсудимого 4,5 года колонии, но суд назначил Мануйлову 2,5 года лишения свободы, при этом осужденному не стали менять меру пресечения.

До вступления приговора в силу, на протяжении десяти дней, бывший гендиректор «Гринфлайта» находился под подпиской о невыезде, после чего был направлен в СИЗО №7 Челябинска, где отбывает наказание по сей день. По данным пресс-службы Центрального райсуда, заседание по делу Мануйлова не назначено, судья, выносившая приговор, находится на больнице.

Челябинск, Юлия Димова

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