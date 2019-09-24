В ЧелГУ – очередной скандал: декан одного из факультетов заявила о давлении

Декан факультета Евразии и Востока ЧелГУ Эльвина Ягнакова заявила, что её выживают, чтобы устроить подругу ректора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинском государственном университете продолжают вспыхивать скандалы, связанные со сменой руководства вуза.

На сей раз против нового руководителя выступила декан факультета Евразии и Востока ЧелГУ Эльвина Ягнакова. Женщина заявила на своей странице в социальных сетях, что врио ректора Сергей Таскаев предложил ей уволиться. Если сотрудница не примет такого решения самостоятельно, ей пригрозили последствиями.

«Врио ректора С.В. Таскаев предложил мне уволиться либо самостоятельно, либо «громко», со скандалом (формулировка его). Без внятного обоснования, не слушая возражений. Сразу сообщил, что если не уволюсь сама, то буду уволена «по статье». За что? «Будем искать нарушения! Вас ознакомят», – рассказала г-жа Ягнакова.

Таким образом, уверяет сотрудница вуза, пытаются освободить место декана факультета Евразии и Востока для Веры Будыкиной – близкой подруги жены Таскаева, которую на минувшей неделе уже представили коллективу подразделения. При этом новый декан уже подписывает документы и принимает кадровые решения.

В пресс-службе ЧелГУ подтверждают: предложение Ягнаковой покинуть должность, действительно, было. Но причин для подобного решение – более чем достаточно, уверяют в вузе. Работу её трудно назвать эффективной, отмечают в ЧелГУ: за время её руководства факультетом в подразделении развилась серьезная текучка, за четыре года вуз потерял 26 квалифицированных преподавателей. А общее состояние факультета в вузе характеризуют как управленческий кризис.

Впрочем, наблюдатели отмечают и еще один нюанс: Эльвина Янгакова – человек из команды прежнего ректора Дианы Циринг, при этом считается её близкой подругой. А ближний круг г-жи Циринг воспринял проигрыш своего шефа, мягко говоря, в штыки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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