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Вторник, 24 сентября 2019, 17:59 мск

Новости Челябинск

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Мэрия Челябинска проверит порозовевший фасад исторического дома на площади Революции

Администрация Челябинска организовала служебную проверку по факту порчи исторического памятника в центре города.

Как уже сообщал «Новый День», очередной скандал вокруг уничтожения архитектурного наследия Челябинска разгорелся в ходе ремонта фасада здания по адресу площадь Революции, 1. Ремонтники решили освежить цвет плит исторического фасада и закрасили каменную облицовку розовой краской.

На изуродованное здание тут же отреагировал челябинский урбанист Лев Владов. Общественник назвал произошедшее «изнасилованием дома на площади», с легкой руки строителей превратившегося в «пряничный домик с пластиковыми окнами и балюстрадой из пенопласта».

В пресс-службе регоператора капремонта многоквартирных домов заявили, что все работы по покраске исторического здания согласованы с мэрией. Исполняющая обязанности главы администрации Наталья Котова поручила провести расследование инцидента. «Имя ответственного за согласование покраски фасада станет известно 27 сентября. Возможно, проверка завершится и раньше», – прокомментировал скандал с фасадом начальник управления информационной политики Владимир Сафонов, добавив, что руководители строительно-архитектурной сферы сейчас перенимают опыт коллег в Казани.

Между тем, по словам Льва Владова, в техническом задании на ремонт фасада нет и речи о покраске здания, а в качестве необходимых работ указаны ремонт и чистка плитки.

К слову, после разгоревшегося скандала ряд экспертов предложили создать при мэрии историко-художественный экспертный совет на общественных началах, виза которого должна в обязательном порядке стоять на всех планах работ, предполагающих изменения внешнего облика исторического центра Челябинска. В его состав предлагается включить художников, культурологов, искусствоведов, архитекторов, урбанистом. При этом, по словам одного из известных в городе политологов, это должны быть «люди с высшим образованием не только в сфере металлургии, ЖКХ и бизнеса. Иначе никакого исторического центра в Челябинске через десяток лет просто не останется».

Впрочем, уже после того, как власти Челябинска заявили о начале проверки, рабочие продолжали докрашивать исторический фасад.

Челябинск, Юлия Димова

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