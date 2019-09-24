В Челябинске садоводы поймали объедавшего их агрессивного хомяка

В одном из СНТ Челябинска поймали наглого хомяка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы заметили довольно-таки крупное животное в тот момент, когда незваный гость хозяйничал на участке с картофелем, с удовольствием уплетая корнеплоды. Видео с наглым хомяком выложили в сети интернет.

Авторы видео рассказали, что животное некоторое время держало в напряжении всю округу, разоряя садоводческие участки. Пока не угодило в ловушку. По мнению участников обсуждения видео, речь идет о карбыше – достаточно крупном лесном хомяке.

Впрочем, даже оказавшись в клетке, животное не успокоилось. Хомяк начал достаточно агрессивно бросаться на прутья, пытаясь достать пленивших его садоводов.

При этом ярость зверька была настолько сильна, что навела некоторых из участников интернет-обсуждения на мысль: а не проверить ли животное на бешенство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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