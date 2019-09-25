ОРВИ косит все большее число южноуральцев

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в регионе ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая.

За 38 неделю 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемического порога на 13%, но выше уровня предыдущей недели на 19%. По данным мониторинговых исследований отмечается циркуляция вирусов парагриппа, рино- и аденовирусной инфекции, вирус гриппа не выявлялся.

Прививочная кампания по гриппу в Челябинской области в самом разгаре. По состоянию на 20 сентября привито свыше 279 тысяч жителей.

В 2019 году в области планируется привить не менее 50% от населения, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 миллион 647 тысяч жителей области. Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).

Остальные граждане могут привиться против гриппа за счет личных средств, а также средств работодателя. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, а вакцину для иммунизации против гриппа можно приобрести в аптечных организациях по рецепту врача. Также привиться можно на предприятии при выезде прививочных бригад к месту работы.

Нужно помнить, что прививки, в том числе и против гриппа, проводятся только после медицинского осмотра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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