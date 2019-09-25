В Челябинской области школьники остались дома из-за срыва отопительного сезона

В школах Красноармейского района объявили внеплановые каникулы из-за холода в помещениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Красноармейского района не смогли обеспечить все образовательные учреждения отоплением. В связи с этим вчера, 24 сентября, руководство муниципалитета приняло решение отменить занятия в начальных классах школ.

Формально отопительный сезон в Красноармейском районе начался 19 сентября. Однако, из-за долгов перед поставщиками газа и электроэнергии запустить удалось лишь половину котельных.

«Обеспокоенность вызывает наличие долгов у теплоснабжающих предприятий перед поставщиками газа и электрической энергии. Это порядка 119 миллионов рублей. Задолженность населения в этой сумме – 60 миллионов рублей. Поэтому точно в срок запущены только 16 котельных района из 30. Остальные 14 начнут получать газ только после погашения задолженности перед поставщиками газа и электроэнергии», – цитирует газета «Маяк» Олега Диндиберина, заместителя главы Красноармейского района по ЖКХ и строительству.

При этом ряд предприятий пока еще только ведет переговоры с «НОВАТЭК» об условиях реструктуризации задолженности и возобновлении газоснабжения.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал у глав муниципалитетов обеспечить теплом все дома южноуральцев до конца сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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