В Челябинске подорожал проезд по банковским картам

В общественном транспорте Челябинска подорожал проезд при оплате банковской картой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», отныне пассажирам троллейбусов при безналичном расчете вместо 20 рублей придется заплатить 23 рубля.

Причины повышения цен на поездки по картам в транспортной компании объяснить затруднились, отметив лишь, что стоимость проезда наличными и транспортной картой осталась прежней. Напомним, в трамваях оплата банковской картой также обходится горожанам в 23 рубля. «Видимо предприятию выгоднее получать серый нал, который проще присвоить, чем деньги со счетов», – поделился мнением участник интернет-сообщества «Челябинский транспорт».

Как уже сообщал «Новый День», возможность оплатить проезд в трамваях и троллейбусах банковской картой появилась у челябинцев с 1 июля текущего года. Но с первых же дней возникли проблемы. Поначалу терминалы вообще отказывались списывать деньги с карт, а позже со счетов снимали суммы, равные одной поездке, десятки раз. Некоторым горожанам даже пришлось заблокировать банковские карты, что остановить несанкционированное списывание, после чего оплатить перевыпуск карт на собственные средства.

Челябинск, Юлия Димова

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