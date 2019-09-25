В Челябинске задерживаются авиарейсы в Сочи и Симферополь

В челябинском аэропорту отложены вылеты в Сочи и Симферополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с отправкой совмещенных рейсов авиаперевозчика Red Wings и компании Smartavia возникли сегодня утром.

По расписанию воздушное судно из Челябинска в Сочи должно было вылететь в 11:15 местного времени, однако задерживается на 4 часа. Вылет, согласно данным онлайн-табло на сайте авиапредприятия, запланирован в 15:10.

Рейс в Симферополь отложен более чем на 6 часов. Расчетное время вылета – 19:50 местного времени. По предварительным данным, сбой в расписании обусловлен поздним прибытием самолетов в челябинский аэропорт.

Челябинск, Юлия Димова

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