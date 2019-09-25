В Челябинске ремонтники массово бросают дома с разобранными крышами

Общественники требуют, чтобы прокуратура разобралась со срывами сроков капремонта крыш многоквартирных домов в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в причинах срыва планов капремонта многоквартирных домов в Челябинске должна разобраться прокуратура. К такому выводу пришли активисты организации после выездной проверки по жалобам жителей.

Десятки обращений, поступивших общественникам, касаются одной проблемы: в сезон дождей подрядчики бросают многоквартирные дома с открытыми крышами. Квартиры заливает, но регоператор и чиновники решать проблему не спешат.

«Представители регионального министерства строительства в разговоре дали понять, что чиновники не погружены в ситуацию. Контроль над ходом работ на всех подведомственных объектах ведется, цитируя представителя минстроя, «постольку-поскольку». Полный перечень пострадавших от затопления домов не смогли предоставить и представители регионального оператора капремонта. Складывается ощущение, что у министерства и подконтрольной ему организации совершенно не налажены коммуникации, а взаимодействие ограничивается формальными отчетами, не отражающими реальное положение дел», – возмущаются эксперты.

Минимум 15 домов в Челябинске либо брошены подрядчиками, либо находятся в стадии бесконечного ремонта крыши.

К примеру, в доме №2 на улице Гагарина работы начали еще в мае и ограничились демонтажем части кровли. С той поры и до приезда общественной комиссии рабочих здесь не видели, а жители самостоятельно латают протекающую крышу подручными средствами. По контракту срок завершения работ – 1 ноября.

«Затянули дыру рекламным баннером, но это не помогает во время сильных ливней. В сентябре не было ни одного дня без осадков, мы по очереди с соседями черпаем воду, спасаем квартиры и имущество. В наших комнатах на стенах уже образовалась плесень», – рассказала жительница дома.

Представители регоператора, приехавшие на место вместе с активистами, пообещали найти новых, ответственных подрядчиков на проблемные дома. На это может уйти несколько месяцев, а значит зимовать и, возможно, пережидать дождливую весну, некоторым челябинцам придется с открытой крышей. Этого опасаются жильцы дома на улице Елькина, 63А, где во время сильных осадков в квартирах стоит вода.

«Почему регоператор не начал расторгать договоры с недобросовестными подрядчиками раньше? Почему министерство строительства берет на контроль только те участки, на которые выезжает ОНФ? В приоритете не качество жизни людей, а цифры. Подрядчик отчитался: на улице Гагарина работы выполнены на 30%. По факту – это дыра в кровле и строительный мусор во дворе», – говорят общественники.

Во время выездного совещания эксперты побеседовали с жителями многоквартирных домов, разъяснили их права и механизм получения компенсации за материальный ущерб в претензионном порядке. Важно в подобной ситуации не подписывать акты приемки работ, – подчеркнули активисты. По итогам мониторинга общественники также направили обращение губернатору региона с просьбой поручить провести служебную проверку и ввести персональную ответственность за выявленные и подобные нарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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