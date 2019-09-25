В пригороде Челябинска сотрудники «скорой» остались без зарплаты

Водители скорой медицинской помощи Копейска остались без зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба скорой медицинской помощи Копейска вновь оказалась в центре скандала, связанного с волюнтаристским решением регионального минздрава передать транспортную часть медицинского учреждения в частные руки.

На сей раз водители «скорой» пожаловались на то, что так и не дождались своевременной выплаты заработной платы. По словам одного из сотрудников, пожелавшего остаться неизвестным, задержка составляет две недели, а общая сумма долга достигает 720 тысяч рублей.

Напомним, в январе нынешнего года министерство здравоохранения Челябинской области решило провести в Копейске эксперимент. Транспортное обслуживание скорой помощи передали частникам (двум пермским компаниям с одним учредителем).

Водители «скорых» еще до начала эксперимента выражали опасения, что потеряют в заработной плате и льготах, которые имели как сотрудники медицинского учреждения. Но областные чиновники были непреклонны.

В итоге водителей перевели в частные предприятия. Они-то и пожаловались, что до сих пор не получили заработную плату за август. При этом выплату за оказанные услуги по договору с минздравом, по словам сотрудников, предприятия получают регулярно. «Нас более сорока человек, – цитирует 31tv.ru одного из водителей. – Руководство хранит молчание. Ждите – и всё».

В самой компании заверили, что выплаты произведут в ближайшие дни.

Отметим, что это не единственный скандал в медицинской сфере Челябинской области. Так, в селе Октябрьское сразу несколько медиков подали заявления на увольнение, пожаловавшись на низкие зарплаты. На падение зарплат в 2019 году пожаловались и сотрудники «скорой» в Сатке.

Между тем, в министерстве здравоохранения Челябинской области продолжают настаивать, что заработная плата медиков, если и упала, то в соответствии с нагрузкой специалистов. Не опровергли чиновники и свои утверждения о том, что передача транспортной части службы скорой помощи на аутсорсинг – единственный вариант развития событий для всего региона.

Последнее они обосновывали ранее необходимостью скорой замены подвижного состава бригад скорой помощи (и отсутствием бюджетных средств на это). Правда, первые полгода в Копейске частники возили медиков и пациентов на подержанных микроавтобусах, хотя по условиям контракта должны были с самого начала оказывать услуги на новых автомобилях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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