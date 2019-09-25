В южноуральском санатории закрыли столовую, где травились отдыхающие

В Чебаркуле суд приостановил работу столовой, работающей с нарушениями санитарных норм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, с жалобой в территориальный отдел Роспотребнадзора обратилась клиентка санатория «Еловое». Заявительница отметила, что во время санаторно-курортного отдыха ее сын получил острое кишечное отравление, пообедав в местной столовой.

В ходе проверки деятельности предприятия ООО «Герасименко и К», оказывающей услуги в сфере общепита, установлено, что работа столовой несет реальную угрозу жизни и здоровья клиентов, поскольку нарушены основные санитарные и гигиенические нормы.

Всего зафиксировано около двух десятков нарушений, связанных с отсутствием гигиенических средств, маркировки инвентаря и условий для мытья посуды.

В ходе судебного разбирательства представитель Роспотребнадзора усомнилась, что компания сможет исправить нарушения. В связи с тем, что прием, хранение продуктов, обработка сырья и производство готовых блюд производятся в одном помещении столовой, требуется немедленно расширить помещение. Суд постановил прекратить работу столовой сроком на 60 суток. Приставы опечатали кухонное оборудование и входную дверь помещения, оставив для доступа лишь технический вход.

Челябинск, Юлия Димова

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