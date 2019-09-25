На российско-казахстанском рубеже найден мертвым пограничник

Военнослужащий пограничного управления ФСБ России найден мертвым в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело 34-летнего мужчины, проходившего службу в воинской части №2135, обнаружили ночью рядом с пограничным пунктом в Брединском районе, в нескольких километрах от поселка Мариинский.

По предварительным данным, гибель военнослужащего наступила в результате выстрела в голову.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего, проводится доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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