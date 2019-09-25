Южноуралец получил крупный срок за покушение на убийство продавщицы

В Челябинской области осужден местный житель, признанный виновным в покушении на убийство сотрудницы торгового павильона и разбое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 31-летнего жителя Кыштыма виновным в покушении на убийство, а также разбое.

Следствием и судом установлено, что утром 9 ноября 2018 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, около одного из торговых павильонов в Кыштым решил ограбить торговую точку. Для этого он напал на продавщицу павильона, нанеся ей многочисленные ножевые ранения. После того как женщина стала кричать, грабитель убежал. Потерпевшей в больнице была оказана необходимая медицинская помощь.

Суд приговорил южноуральца к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.09.19

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