В Челябинской области перед судом предстанет глава села, раздаривавшая земельные участки

В Челябинской области будут судить главу сельского поселения, обвиняемую в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении главы поселка Магнитный Агаповского района Татьяны Жадобиной, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2017 году женщина, зная об отсутствии у местных жителей прав пользования тремя земельными участками, выдала фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования земельными участками в поселке Магнитный. В дальнейшем они зарегистрировали права собственности на них. В результате преступных действий местному бюджету причинен ущерб в сумме более 299 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК внесено представление главе Агаповского района об устранении причин, способствовавших совершению преступления. Земельные участки возращены муниципалитету.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.09.19

Южноуралец получил крупный срок за покушение на убийство продавщицы. / На российско-казахстанском рубеже найден мертвым пограничник. / Непогода в России: минсельхоз оценил ущерб в 11 млрд рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»