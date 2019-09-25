Южноуральских автомобилистов избавят от «треног» на дорогах

С дорог Челябинской области уберут камеры-«треноги».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в 2020 году с дорог региона исчезнут передвижные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения.

Губернатор Алексей Текслер принял решение отказаться от услуг частных компаний, которые осуществляют фотовидеофиксацию нарушений ПДД на областных дорогах. Вместо этого средства потратят на установку современных стационарных постов.

«Контракт действует до конца года, и к компаниям, предоставляющим этот вид услуг, у жителей нашей области накопилось большое количество претензий и вопросов, в том числе на неправомерное, ошибочное выставление штрафных квитанций. Средства (это порядка 110 миллионов рублей) направим на стационарные посты, они будут размещены в тех местах, которые, по мнению ГИБДД, являются проблемными, где происходит наибольшее количество аварий. Таких точек на наших региональных дорогах областной ГИБДД определено чуть более двадцати. Со следующего года там должны появиться стационарные камеры», – заявил Алексей Текслер.

Новые комплексы будут фиксировать скорость движения автомобиля на протяжении определенного участка дороги, об их появлении водителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки.

Места установки стационарных комплексов фотовидеофиксации определит областная Госавтоинспекция.

Подрядчик на исполнение работ будет выбран в результате конкурсных процедур. Начать функционировать новые комплексы должны в следующем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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