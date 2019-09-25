Южноуральский поселок замерзает без воды и тепла

Еще в одном муниципалитете Челябинской области срывается отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот раз на отсутствие коммунальных благ пожаловались жители Аши. Обращения к губернатору горожане массово оставляют на странице Алексея Текслера в соцсети.

«Поселок Лесохимиков: нет ни горячей воды, нет отопления. Сказали дадут 30 октября. Ну, кто же теплотрассы начинает ремонтировать 11 сентября???» – написала местная жительница.

«В посёлке постоянные перебои – то нет света, то нет воды. Понятно, что, видимо, оборудование уже старое. Так почему не производят замену старого оборудования на новое? Чуть небольшой штормовой ветер и опять город без света и воды, выпал снег – то же самое. Почему люди страдают от этого постоянно?!» – возмущается еще одна горожанка.

«Аша. В садиках до сих пор нет тепла, на улице снег уже, дожди не прекращаются. Холодно очень, дети спят в одежде с тех пор, как похолодало. В садиках нет теплых одеял, дома тоже без отопления, а в некоторых домах ещё и горячей воды нет. Пожалуйста, помогите!» – умоляет другая жительница.

Впрочем, власти Ашинского района особых проблем с запуском тепла в муниципалитете не видят. Накануне в администрации прошло расширенное совещание, на котором главе муниципалитета Виктору Лукьянову доложили о начале отопительного сезона и устранении аварийных сбоев на сетях теплоснабжения. В ответ глава распорядился усилить контроль за ремонтно-восстановительными работами и ускорить подачу тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы. Однако конкретных дат чиновники не назвали.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.09.19

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