Ректор ЧелГУ избавился от приставки «и.о.»

У Челябинского государственного университета появился настоящий ректор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписал приказ о назначении Сергея Таскаева ректором Челябинского государственного университета.

По информации пресс-службы вуза, полноправным руководителем университета Таскаев станет 27 сентября и будет возглавлять его следующие 5 лет – до 26 сентября 2024 года.

Напомним, приступил к исполнению обязанностей ректора Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев 23 июля нынешнего года.

Ранее он занимал должность декана физического факультета ЧелГУ. Сергей Таскаев включился в предвыборную борьбу чуть ли не в последний момент: его кандидатуру в направлявшуюся в Москву заявку включили по настоянию совета ректоров областного центра.

Однако, Диана Циринг за время своего ректорства успела настолько восстановить против своей персоны сотрудников вуза, что в итоге 28 марта нынешнего года она проиграла противостояние своему подчиненному (за кандидатуру Циринг проголосовал 51 участник голосования, за Таскаева – 58).

Правда, команда Циринг решила не сдаваться: на Таскаева жаловались в миннауки, полицию. А под конец и вовсе попытались отстранить от должности декана – якобы за нарушения. После того, как Сергей Таскаев стал и.о. ректора, вуз сотрясли сразу несколько скандалов. Сначала в самом ЧелГУ и прессе возобновились слухи о закрытии факультета фундаментальной медицины, которые пришлось опровергать лично Таскаеву. А на днях декан факультета стран Евразии и Востока Эльвина Ягнакова, входившая в ближний круг Дианы Циринг, обвинила нового руководителя в попытке выдавить её из вуза, чтобы сделать деканом подругу супруги ректора.

Сергей Таскаев родился в 1977 году в Челябинске. В 2000 году закончил магистратуру ЧелГУ. С 2003 года – старший преподаватель кафедры физики конденсированного состояния, затем – заместитель проректора по научной работе, инновациям и информационным технологиям. С 2007 года – декан физического факультета. Также являлся сотрудником Южно-Уральского госуниверситета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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