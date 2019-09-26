В Челябинске на территории военного городка нашли снаряд

Строители нашли в Челябинске артиллерийский снаряд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии на Челябинской области, опасную находку во время земляных работ обнаружили строители.

Инцидент произошел вечером 25 сентября в поселке Шагол, где располагается военный городок ЧВВАКУШ. «При проведении строительных работ в поселке Шагол (Челябинская область) рабочими был обнаружен предмет, внешне схожий со снарядом. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Челябинской области для проведения обследования», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Находкой оказался 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, прошедший канал ствола. Несмотря на состояние сильной коррозии, предмет представлял опасность для местных жителей.

На время работ территорию городка оцепили. После извлечения снаряда с места находки, бойцы ОМОН вывезли его на полигон и уничтожили накладным зарядом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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