Челябинцы не верят в существование честных бизнесменов

Большинство жителей Челябинска не верят в возможность вести бизнес честно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подавляющее большинство челябинцев уверены, что в России сегодня нельзя вести бизнес, никого не обманывая и соблюдая законы. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«В последнее время приходится слышать утверждения, что в современной России вести бизнес по закону, никого не обманывая, в том числе и государство, невозможно, – рассказали в вузе. – Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать мнение челябинцев по этому вопросу в ходе инициативного социологического исследования. Подчеркнём, что представляем данные количественного социологического исследования, а не экспертного опроса. Опрашивались жители Челябинска, большинство из которых вряд ли в деталях представляют, как реально вести бизнес. Представители целевой группы дали бы более реалистичный ответ».

В итоге, уверенность в том, что сегодня в России можно вести бизнес по закону, никого не обманывая, в том числе и государство, выразили лишь 15,5% опрошенных. Чаще остальных так отвечали респонденты в возрасте 25-44 лет, по роду занятий – безработные и временно неработающие жители города.

Большинство опрошенных (62,6%) считает, что честно вести бизнес в современной России невозможно. При этом практически каждый третий опрошенный (32,7%) выбрал для ответа на этот вопрос оценочную позицию «точно нет». Так чаще говорят респонденты 45-59 лет, а также жители Челябинска с низким уровнем материальной обеспеченности. «Можно предположить, что они выражают состояние общественного сознания горожан, а оно в большей степени индуцировано средствами массовой информации», – комментируют авторы исследования.

Более чем каждый десятый опрошенный (11,9%) затруднился ответить на вопрос. В данной группе чаще представлены респонденты старше 60 лет, имеющие среднее общее, среднее специальное, неоконченное высшее образование, а по роду занятий это, как правило, неработающие пенсионеры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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