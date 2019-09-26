В Челябинской области задержали целеустремленного угонщика

Южноуралец не смог похитить один автомобиль и угнал соседний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Южноуральский» обратились два местных жителя.

Один заявитель сообщил, что его машину отечественной марки пытались похитить, второй заявил о краже ВАЗа. Мужчины рассказали, что оба автомобиля стояли ночью во дворе многоквартирного дома без присмотра и сигнализации.

В ходе проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый неработающий житель Коркино, 1998 года рождения. Стражи правопорядка установили, что задержанный ночью пытался совершить кражу первого автомобиля, а когда не смог, то похитил второй. Похищенную машину целеустремленный коркинец распилил и сдал в пункт приема лома. Разрезанный автомобиль изъят.

По данным фактам возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы до пяти лет.

Подозреваемый заключен под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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