Южноуралец, угостивший подростков «травкой», получил 10,5 лет «строгача»

Житель Еткульского района осужден за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еткульский районный суд признал местного жителя виновным в склонении к потреблению наркотических средств, совершенном в отношении несовершеннолетнего.

В суде установлено, что в сентябре 2018 года мужчина в присутствии трех соседских детей 15, 12 и 11 лет приготовил «неустановленное наркотическое вещество, содержащее производное тетрагидроканнабинола». После чего, рассказав об удовольствии, которое можно получить, выкурив «косяк», предложил подросткам попробовать наркотик, на что те согласились.

Суд приговорил виновного к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Подростки поставлены на учет к наркологу.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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