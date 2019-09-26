На Урале падение школьника с качелей вылилось в уголовное дело

В Снежинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по материалам прокуророской проверки.

1 июля текущего года во дворе дома по улице Свердлова 10-летний мальчик серьезно пострадал, упав с качелей, у которых была надломлена одна из стоек сиденья.

В ходе проверки по материалам, поступившим из органов прокуратуры, следователи усмотрели признаки халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ.

В настоящее время устанавливаются должностные лица, не обеспечившие безопасный режим пребывания на игровой площадке.

Расследование взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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