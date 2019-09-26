В Челябинске машину такси впечатало в столб

В Челябинске на оживленном перекрестке столкнулись три легковушки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент с участием автомобилей «Датсун», «Фольксваген» и «Мерседес» зафиксирован сегодня около 7 часов на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, в результате столкновения водитель за рулем иномарки с логотипом известного такси врезался в столб.

От удара «Фольксваген» отбросило на газон. По данным пресс-службы Госавтоинспеции Челябинска, пострадавших в ДТП нет, причины аварии устанавливаются.

«Таксист опять начудил: подрезал Мерседес, замес устроил», – написал горожанин в интернет-сообществе «На дорогах Челябинска74». «Никого не смущает, что мерс через двойную сплошную разворачивался? У всех таксист всегда виноват. Были бы обычные машины, никто бы и не обратил внимания», – не согласился с ним другой.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.09.19

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