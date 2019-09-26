Южноуральский губернатор встретился с потенциальными министрами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с претендентами на должности министров социального блока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, сегодня глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка Ириной Буториной и главным врачом ГБУЗ «Областной перинатальный центр» Юрием Семеновым. Кандидатов на пост министра социальных отношений и министра здравоохранения губернатору Алексею Текслеру представила его первый заместитель Ирина Гехт.

Губернатор Алексей Текслер поставил перед претендентами на должности руководителей ряд задач по развитию сферы социальной защиты населения и здравоохранения региона. «На вас возложена большая ответственность за жизнь и здоровье южноуральцев. Задачи по развитию системы социальных отношений и здравоохранения наиболее важные из всех задач, которые стоят перед правительством Челябинской области», – отметил глава региона.

Необходимость повышения качества медицинского обслуживания – это вопрос, который чаще других озвучивали жители во время поездок Алексея Текслера в города и районы. Больше всего южноуральцы высказывали критические замечания о состоянии первичного звена здравоохранения. Для того чтобы сделать медицинскую помощь в небольших населенных пунктах доступной, в области развернута большая программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года на Южном Урале появится 24 ФАПа, а до конца 2024 года число новых ФАПов увеличится до 100.

«Ситуация с медициной на Южном Урале, как и во всей стране, непростая, – сказал Алексей Текслер, обращаясь к Юрию Семенову. – Финансирование здравоохранения как из федерального, так из областного бюджетов будет увеличено».

Не менее сложные задачи поставлены перед Ириной Буториной. Прежде всего, Алексей Текслер озвучил 100-процентное достижение показателей по национальным проектам, развитие сети социальных учреждений и внедрение новых форм социальной поддержки.

«У вас нет времени на раскачку, все решения, которые мы совместно принимаем, нужно незамедлительно воплощать в жизнь», – подытожил Алексей Текслер.

В заключение губернатор пожелал Ирине Буториной и Юрию Семенову успехов в работе.

Отметим, что для назначения на посты министров кандидатам необходимо будет пройти согласование в федеральном правительстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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