В Челябинске возбудили пять дел после выборов в райсоветы

В Челябинске могут отменить результаты выборов муниципальных депутатов из-за жалоб проигравшего кандидата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия», полиция Советского района областного центра расследует пять административных дел по заявлениям о подкупе избирателей, краже листовок и незаконной агитации.

На многократные нарушения во время агитационного периода, в день тишины и на самих выборах пожаловался кандидат в депутаты райсовета по округу №3 Дмитрий Королев. Он заявил, что буквально за руку поймал людей, уничтожавших его агитационные материалы в почтовых ящиках.

Также к нему обратились местные жители, сообщившие, что его соперник на выборах Станислав Патраков подкупает избирателей подарками. «Потом в день выборов членам ТИК на выездном голосовании о подкупе сообщили жители дома №6 по улице Телевизионная. Я написал заявление в полицию и три члена комиссии дали показания», – отмечает Королев.

Впрочем, в полиции расследовать нарушения на выборах не торопятся, уверяет проигравший кандидат. По истечении 10 дней, когда заявителю должны были дать ответ на поступившие жалобы, материалы бесследно исчезли и «нашлись» лишь после того, как он написал заявление в прокуратуру.

Отметим, по результатам выборов в совет депутатов Советского района по округу №3 прошел Станислав Патраков, баллотировавшийся как самовыдвиженец. Королеву не хватило 13 голосов, чтобы догнать соперника. Согласно данным на сайте избиркома Челябинской области, новоиспеченный депутат имеет судимость за подделку документов в начале 90-х годов.

Челябинск, Юлия Димова

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