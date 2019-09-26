В Магнитогорске застройщик возводит микрорайон вместо магазина

В Магнитогорске на участке, оформленном под строительство магазина, начали строительство пяти многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько месяцев мэрия Магнитогорска не обращала внимания на строительство элитного микрорайона без разрешительных документов.

Строительные работы на улице Суворова начались весной этого года. На них обратили внимание жители, обратившиеся за разъяснениями в администрацию города. Чиновники заявили: участок предоставлен под строительство торгового объекта с подсобными помещениями. И на этом успокоились.

Однако, в июле, когда выяснилось, что возводимые объекты мало похожи на убогие подсобки, у магнитогорцев вновь появились вопросы. Но чиновников недоумения горожан не смутили, и те продолжали уверять: «участок предоставлен для эксплуатации магазина и размещения вспомогательных объектов».

Между тем, в социальных сетях появился план будущего микрорайона: пять четырёхэтажных домов (четвёртый этаж – мансардный), парковочные места, небольшая детская площадка. «Первый раз ответили, что строится магазин, второй, что магазин с подсобками. В реале же виртуальный магазин превращается в жилой комплекс в стиле «Освенцим». Вот непонятно: администрация обманывает или застройщик обманывает администрацию? Ведь не было ни общественных слушаний по переводу участка, ни слушаний по генплану застройки», – цитирует «Верстов.Инфо» городского урбаниста Павла Зайцева.

К осени вместо магазина построили уже две четырехэтажки, растет как на дрожжах третья, и застройщик уже начал продавать квартиры.

Чиновники магнитогорской мэрии пребывают в недоумении. «Разрешение на строительство данных объектов мэрией не выдавалось, по всем признакам ведется самовольная застройка. Администрация намерена инициировать снос самовольно построенных домов. Во избежание нарушений прав граждан, приобретающих квартиры в данных домах, обращаем внимание жителей города на существующее грубое нарушение российского законодательства, просим воздержаться от подобного рода приобретений, чтобы в будущем не пополнить армию обманутых дольщиков», – прокомментировали сегодня, 26 сентября, ситуацию на официальном сайте администрации Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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