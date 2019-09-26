Челябинского чиновника оштрафовали за допуск к торгам кого попало

Челябинское УФАС России оштрафовало чиновника Ленинского района за нарушения при объявлении аукциона по благоустройству парка «Плодушка».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе при проведении закупки будет привлечен чиновник администрации Ленинского района Челябинска.

Ранее Челябинское УФАС России выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной в районе улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская (парк «Плодушка»): I этап комплексного благоустройства. Начальная цена контракта – 32,8 млн рублей.

Закупка была объявлена администрацией Ленинского района Челябинска в мае 2019 года.

В ходе рассмотрения поступившей жалобы ООО «СТРОЙРЕСУРС» антимонопольным органом выявлены нарушения Закона о контрактной системе. Жалоба признана обоснованной.

Как следует из материалов дела, объектом закупки является благоустройство общественной территории (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня и песка, устройство покрытий из тротуарной плитки и другие работы).

«Дополнительным требованием, которое заказчик должен установить к участнику при осуществлении закупки данных работ, является наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, в том числе линейного объекта, либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Законом о контрактной системе или Законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц на выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории», – уточнили в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, в постановлении Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99. установлены виды работ, при закупке которых необходимо устанавливать дополнительные требования, в том числе выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, если начальная цена контракта (цена лота) превышает 10 млн рублей. Так, заказчику необходимо было установить исчерпывающий перечень документов, которые участник закупки должен предоставить в подтверждение указанным дополнительным требованиям.

Однако Администрация Ленинского района в нарушение Закона о контрактной системе в документации о закупке не установила дополнительные требования к участнику и к составу второй части заявки в соответствии с названным постановлением.

По итогам рассмотрения жалобы вынесены решение и предписание о внесении изменений в документацию о закупке. Предписание исполнено, сроки подачи заявок были продлены.

Согласно ч. 4.2. 7.30 КоАП РФ утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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