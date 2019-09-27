Троих южноуральцев убил газовый котел

Трое жителей Челябинской области отравились угарным газом.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 26 сентября в одном из частных домов в Орджоникидзевском районе Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 27.09.19
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