Троих южноуральцев убил газовый котел

Трое жителей Челябинской области отравились угарным газом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 26 сентября в одном из частных домов в Орджоникидзевском районе Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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