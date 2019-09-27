В Челябинске будут судить горожанина, проткнувшему щеку участковому

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении челябинца, причинившего телесные повреждения участковому уполномоченному полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, вечером 16 августа этого года челябинец, отказавшись выполнять законные требования участкового уполномоченного полиции, сначала несколько раз ударил стража порядка по ноге. После этого, вырвавшись из рук полицейского, ударил его металлическим ригельным ключом удар по лицу, причинив рваную рану щеки, которая квалифицирована как легкий вред здоровью.

Горожанин был задержан на месте преступления, судом на период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение указанного преступления мужчине, ранее неоднократно совершавшему преступления в отношении представителей власти, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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