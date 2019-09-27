Сотрудники УралАЗа «кинули» хозяев на полтора миллиона рублей

В Миассе осуждены бывшие работники завода, похитившие свыше 1,6 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал трех местных жителей виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что работники цеха АО «Автомобильный завод «Урал» с января 2015 по апрель 2018 года вносили в первичные документы по начислению сдельной заработной платы заведомо ложные сведения о количестве изготовленных деталей, корректируя в сторону увеличения.

После перечисления бухгалтерией предприятия заработной платы на карточные счета рабочих, соучастники говорили сослуживцам, что по ошибке те получили больше, чем им причиталось, и просили вернуть «переплату». При этом суммы варьировались от 3 тысяч до 15 тысяч рублей с работника. Всего за три с лишним года миасцы присвоили таким образом свыше 1,6 миллиона рублей.

Приговором суда виновным назначено наказание от 2 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы с испытательными сроками от 3 до 4 лет.

Также судом удовлетворены исковые требования предприятия о возмещении сумы причиненного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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