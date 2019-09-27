Мэрия Челябинска не знает, что делать с покраской фасада исторического памятника

Администрация Челябинска продлила служебную проверку после скандала с порозовевшим фасадом.

Как уже сообщал «Новый День», каменную облицовку исторического здания на площади Революции закрасили в ходе капитального ремонта фасада. Изуродованный объект культурного наследия тут же высмеяли челябинские урбанисты.

Регоператор капремонта многоквартирных домов, являющийся заказчиком работ, заявил, что все действия согласованы с мэрией. Исполняющая обязанности главы администрации Наталья Котова поручила провести расследование инцидента. Результаты проверки должны были озвучить сегодня, 27 сентября, но что-то пошло не так.

«Результатов служебной проверки по покраске фасада дома на Площади Революции сегодня, к сожалению, не будет. Наталья Котова продлила разбирательство до 1 октября, поскольку выяснилось, что необходимо подключать к проверке дополнительные ведомства», – сообщил начальник управления информационной политики Владимир Сафонов.

Вероятно, челябинским властям не хватило смелости признаться в собственных ошибках, не смотря на «жесткость и бескомпромиссность» нового руководителя, в облике какового горожанам представляют врио главы администрации Наталью Котову.

Абсурдности скандалу добавляет и тот факт, что фасад исторического здания розовел буквально на глазах главного архитектора города, заместителя главы комитета по градостроительству Николая Ющенко. Окна кабинета чиновника выходят прямо на площадь Революции, и во время надругательства над архитектурным памятником он был на рабочем месте.

Отметим, слухи об отставке Николая Ющенко, работавшего еще при мэре Вячеславе Тарасове, начали распространяться летом текущего года. Ряд источников утверждает, что решение об увольнении главного архитектора города уже принято, однако официальной информации от администрации пока не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

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