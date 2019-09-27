В южноуральской больнице опечатали операционную

Приостановлена деятельность операционного блока и рентген-кабинета в районной больнице в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, судебные приставы Аргаяшского районного отдела опечатали двери операционного блока и рентген-кабинета ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш». Административное наказание в виде административного приостановления деятельности указанных помещений сроком 30 суток назначил Аргаяшский районный суд по итогам рассмотрения протокола Роспотребнадзора.

В ходе проверки специалисты надзорного органа выявили нарушения, предусмотренные ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Нарушения в трех помещениях – в предоперационной и операционной, а также в рентген-кабинете, схожи.

В частности, речь идет о дефектной поверхности стен, пола и потолков помещений – облупилась краска, отпала плитка. Трубы водоснабжения и водоотведения ржавые, линолеум требует замены, отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции. В предоперационной обнаружено некачественное соединение мойки и канализации (гофра была воткнута в горловину канализации без заделки шва). При взятии смывов в операционной были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что стало возможным ввиду недоступности некоторых мест для влажной уборки и обработки дезинфицирующими средствами.

В суде представитель ГБУЗ признал нарушения, пояснив, что их часть уже устранена, для полного приведения помещений в соответствие с нормами необходимо дополнительное время. Тем не менее, суд, указав на опасность жизни и здоровью граждан, которую несут выявленные нарушения, и согласившись с доводами надзорного органа, назначил медучреждению наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

Исполнительный документ поступил в районный отдел судебных приставов Аргаяшского района 24 сентября. В этот же день судебный пристав-исполнитель выехал в больницу, ознакомил руководство с процессуальными документами. В его присутствии оборудование операционной и рентген-кабинета было перемещено в другие помещения, после чего двери были опечатаны.

Как заверило руководство больницы, это не скажется негативным образом на качестве оказания медицинских услуг. Рентгенологические обследования будут проводиться в ином, уже оснащенном помещении, а бывший рентген-кабинет будет переоборудован в палату. Операционный блок будет отремонтирован, в этот период экстренные операции будут проводиться в операционной бывшего роддома. Для проведения ремонта и доступа рабочих в помещения печати будут сняты – в соответствии с графиком работ, согласованным с руководством больницы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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