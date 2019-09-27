Неблагоприятная конъюнктура: в Челябинске сотни рабочих останутся без работы

Челябинский электродный завод сворачивает производство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «ЭПМ-Челябинский электродный завод», массовые сокращения на предприятии начнутся с 1 октября. Решение о приостановке работы производства связано с крайне неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке углеграфитовой продукции.

Менее чем за год стоимость анодных блоков – основной продукции предприятия – снизилась более чем на 30%. Электродный завод терпит убытки из-за цен китайских производителей, активно практикующих демпинг, объясняют на предприятии.

Процесс остановки производства запущен в конце сентября и продлится до конца 2019 года. Контрагентам и клиентам ЭПМ-ЧЭЗ заранее направлены уведомления, сроки выполнения контрактов скорректированы согласно плану остановки производства.

Всего под сокращение попадут 383 сотрудника электродного завода, почти четверть из них перейдут на работу в «Донкарб Графит» (предприятие группы ЭПМ). Также всем сотрудникам будут предложены вакансии на заводах в других регионах присутствия холдинга.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.09.19

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