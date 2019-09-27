На Южный Урал возвращается тепло

В Челябинской области значительно потеплеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», холодная пасмурная погода продержится в регионе еще пару суток.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, днем в субботу в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Днем по области +4, +9 градусов Цельсия, ветер северо-западного направления с порывами до 16 метров в секунду.

В ночь на воскресенье синоптики обещают заморозки до -4 градусов, осадки в виде снега и дождя продолжатся.

Холодный фронт сменится теплым в последний день сентября. В понедельник, 30 сентября, по области +4, +9. К среде, 2 октября, воздух прогреется до +14 градусов Цельсия, а к выходным, по данным сервиса Gismeteo, в Челябинске потеплеет до +18 градусов. Скорость ветра сохранится на уровне 9 – 13 метров в секунду, при этом осадков практически всю следующую неделю не предвидится.

Челябинск, Юлия Димова

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