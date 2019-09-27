Не все челябинцы получат квитанции за тепло в октябре

Власти Челябинска выступили с заявлением по оплате за тепловую энергию в сентябре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе 25 сентября начался отопительный сезон, жилой фонд подключается поэтапно, до 30 сентября тепло придет во все квартиры города.

В настоящее время большая часть жилого фонда и практически все социальные объекты подключены, как только эта работа будет завершена, специалисты обслуживающих и управляющих компаний начнут отрабатывать заявки челябинцев по нарушениям в работе внутридомовых сетей.

«Обращаем внимание жителей, что оплата за отопление производится либо исходя из показаний приборов учета, либо – из нормативов. В Челябинске норматив тепловой энергии распределен на восемь месяцев, с октября по май включительно. В последнем месяце весны тариф установлен самый маленький и составляет треть от стандартных месяцев отопительного сезона. Таким образом, в связи с началом отопительного сезона в конце сентября, потребители, у которых присутствуют приборы учета, оплатят фактически потребленную в этом месяце тепловую энергию, сумма будет отражена в октябрьской квитанции. Те, кто оплачивает услуг по нормативу, не получат платежек за сентябрь, а начнут оплачивать отопление по установленному нормативу, с октября», – разъяснили в пресс-службе городской администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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