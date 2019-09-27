В Челябинской области наладили производство деликатесов из тухлой рыбы

Магнитогорских предпринимателей поймали на производстве рыбной продукции из просроченного сырья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, при мониторинге предприятия ООО «Магпрод» было выявлено, что уполномоченным лицом при оформлении таранзакции прераработка/производство под записью № 1217759275 от 26.09.2019 г. в качестве сырья была использована горбуша потрошенная без головы с истекшим сроком годности. Из неё была изготовлена горбуша горячего копчения.

Аналогичные нарушения были сделаны 24 и 25 сентября. Готовая рыбная продукция (горбуша г/к, горбуша х/к (ломтики) была отправлена в сетевые гипермаркеты.

По выявленным нарушениям руководителям предприятия выдано предостережение, а администратор ХС ООО «Магпрод» заблокирована за систематические нарушения при оформлении эВСД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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