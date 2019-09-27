Южноуралец избил егеря, попросившего его отъехать от заповедного озера

Житель Магнитогорска осужден за применение насилия в отношении сотрудника ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуральский районный суд признал 54-летнего жителя Магнитогорска виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей.

В суде установлено, что в июле 2019 года мужчина на личной автомашине находился на участке местности около озера Большой Бугодак, являющейся особо охраняемой природной территорией, в непосредственной близости к границе водного объекта, у которого запрещено движение и стоянка транспортных средств.

Сотрудник ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», осуществлявший рейдовый осмотр памятника природы, обнаружил совершение указанного правонарушения и стал фиксировать административное правонарушение на фотоаппарат.

Водителю это не понравилось. И он нанес егерю не менее трех ударов в область головы, причинив легкий вред здоровью.

Свою вину магнитогорец признал в полном объеме. Приговором ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, на рассмотрении в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» в отношении нарушителя находится материал по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.19

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