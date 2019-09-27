Замерз? Глава района Южного Урала укатил на курорт перед началом отопительного сезона

Врио главы Карталинского района бросил замерзающий муниципалитет и уехал в отпуск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатору Челябинской области Алексею Текслеру пришлось вызванивать исполняющего обязанности главы Карталинского района Сергея Ломовцева, чтобы попросить его проследить за началом отопительного сезона на территории муниципалитета.

Оказалось, что чиновник, возможно, наскучив уральской промозглой осенью, взял отпуск и уехал греться в Краснодарский край. Между тем, во вверенном ему муниципалитете начало отопительного сезона столкнулось со сложностями.

Алексею Текслеру пришлось созваниваться с главой района, чтобы объяснить г-ну Ломовцеву, что уходить в отпуск в такое время – не самая хорошая идея. Видео телефонного разговора губернатора появилось в социальных сетях.

Оказалось, что серьезные сложности с началом отопительного сезона наблюдаются сразу на нескольких территориях Карталинского района, в том числе в самих Карталах. Оставленные же на хозяйстве заместители главы с ситуацией не справляются. В итоге, губернатор вызвал Сергея Ломовцева из отпуска и поручил лично проконтролировать вхождение муниципалитета в зимний период.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.19

«Будьте крайне осторожны»: основной группой ВИЧ-риска в России стали молодые женщины. / Южноуралец избил егеря, попросившего его отъехать от заповедного озера. / «Нас никто не информировал». Минздрав РФ оправдался за срыв закупки лекарств для ВИЧ-инфицированных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»