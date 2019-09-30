Трое южноуральцев погибли от угарного газа

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти трех местных жителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром 28 сентября в боксе одного из гаражных кооперативов Златоуста обнаружены тела трех местных жителей в возрасте от 20 до 27 лет. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту организована доследственная проверка. По предварительной информации, мужчины употребляли спиртное и уснули в автомобиле с работающим двигателем. Возможная причина смерти – отравление угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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