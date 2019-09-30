Челябинск проваливает поручение губернатора

Несколько сотен домов Челябинска до сих пор не получили тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порядка 300 домов города до сих пор не имеют отопления. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров.

По словам чиновника, причина перебоев с теплом – ремонт тепловых систем в зданиях. При этом до конца понедельника отопление придет далеко не во все многоквартирные дома. Ремонт части из них (г-н Петро не уточнил, о каком количестве идет речь) продлится 2-3 дня. При этом формально чиновник отчитался об успешном старте отопительного сезона, заявив, что теплоноситель подан к каждому дому.

Напомним, на минувшей неделе губернатор Челябинской области поручил мэрам южноуральских городов начать отопительный сезон до конца сентября. Однако, далеко не все муниципалитеты оказались к этому готовы. Так, в пятницу 27 сентября, глава региона отозвал из отпуска врио главы Карталинского района Сергея Ломовцева. Оказалось, что пока жители подотчетной ему территории замерзали в домах, куда не поступило тепло, чиновник грел косточки в Краснодарском крае.

Также серьезные проблемы с началом отопительного сезона есть в Копейске (по словам горожан, мэр Копейска Андрей Фалейчик также был на прошлой неделе в отпуске). Сегодня власти намерены собрать совещание по ситуации с отоплением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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