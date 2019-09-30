В Челябинске подорожали квартиры в новостройках

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 14%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУ КЖСИ, объем ввода жилья в России за январь-август 2019 года составил 42,1 миллиона квадратных метров, что на 7% превышает аналогичный показатель 2018 года. За август 2019 г. в России ввели 5,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 11% выше августа 2018 года (5,2 миллиона квадратных метров) и на 7,3% ниже июля 2019 года (6,2 миллиона квадратных метров).

В Челябинской области в январе-июле 2019 года введено в действие 628,9 тысячи квадратных метров жилой площади, или 97,2% к январю-июлю 2018 года Доля индивидуального жилищного строительства составила 53,7% (337,6 тысячи квадратных метров). В Челябинске введены в эксплуатацию 221,3 тысячи квадратных метров.

В сентябре 2019 года структура рынка первичной строящейся недвижимости Челябинска представлена в соотношении: 77% – панель и 23% – дома на основе монолитно-каркасной конструкции и из кирпича. Средняя рыночная стоимость квадратного метра в новостройках в сравнении с сентябрем 2018 года выросла на 14,07% и составляет 45 тысячи 824 рублей за квадратный метр.

На рост повлияло, в том числе, изменение структуры предложения. В центральных частях города появились новые проекты комплексной и точечной застройки, выросли некоторые потребительские характеристики действующих строек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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