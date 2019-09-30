В Челябинске автоледи на иномарке врезалась в забор школы: есть пострадавшие

В Челябинске иномарка придавила прохожего к школьному ограждению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром понедельника, 30 сентября, у лицея №67 по улице Сони Кривой. Об аварии горожане рассказали в социальных сетях.

Автомобиль BMW X3 под управлением женщины-водителя врезался в ограждение образовательного учреждения. Под удар попал проходивший мимо пешеход: его придавило к ограде.

«Сегодня школьное утро моих детей началось нескучно. Прямо у входа на территорию 67 лицея стояли пожарная и скорая с мигалками. Водитель (напишу так, чтобы не обвинили в гендерной предвзятости) перескочил через бордюр парковки около школы и впечатал в столб школьного забора прохожего. То ли газ с тормозом перепутались, то ли передачи. Столбик покосился, машина сильно помята, а прохожего, похоже, таки выдавило из пространства между бампером паркетника и столбом в открытую калитку. Повезло. Пешеход жив и даже в сознании, но 30 сантиметрами правее и будь на месте крупного мужчины первоклассник – последствия могли быть гораздо более трагическими», – написал в соцсетях преподаватель лицея.

Челябинск, Виктор Елисеев

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