В Челябинске автокран насмерть сбил школьницу

В Челябинске 14-летняя школьница попала под колеса грузовика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертельная авария произошла в минувшую субботу на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна.

Школьница вместе с подругой переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, в этот момент ее сбил водитель автокрана МАЗ, рассказывают очевидцы происшествия в соцсетях.

От полученных травм девочка-подросток скончалась на месте, ее подруга в ДТП не пострадала. Известно, что школьница переходила дорогу, когда до смены сигналов светофора оставалось еще семь секунд. По факту гибели несовершеннолетней проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.

Челябинск, Юлия Димова

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