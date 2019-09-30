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Понедельник, 30 сентября 2019, 11:10 мск

Новости Челябинск

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Назначен глава южноуральского госкомитета охраны памятников

Председателем госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области назначен Алексей Федичкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление губернатора о смене руководства опубликовано сегодня на сайте правительства региона. Согласно документу, бывший начальник отдела проведения контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства Алексей Федичкин приступил к работе 25 сентября.

Напомним, прежний глава ведомства Александр Баландин подал в отставку на прошлой неделе. Уход чиновника связан с чередой скандалов вокруг уничтожения исторических памятников архитектуры. Ранее с требованием уволить Баландина выступил краевед, координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев, возмущенный разрушением в Челябинске культурного слоя при возведении автомобильной развязки на улице Нагорная.

Челябинск, Юлия Димова

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